Calvin Harris (38) scheint wieder in festen Händen zu sein! Im März wurden die überraschenden Trennungs-News bekannt: Der "I Need Your Love"-Interpret und Aarika Wolf sollen sich getrennt haben. Seit 2018 waren der DJ und seine Modelfreundin ein Paar. Von dem Liebes-Aus der einstigen Turteltauben scheint sich der Brite jedoch schon erholt zu haben – denn Calvin soll bereits wieder verliebt sein!

Wie The Sun nun verkündete, soll Calvin schon seit ein paar Monaten die britische TV-Bekanntheit und Radiomoderatorin Vick Hope daten – und es geht noch weiter: Der 38-Jährige soll seiner Freundin jetzt auch einen Heiratsantrag gemacht haben! "Sie trägt ihren Ring schon seit Wochen, aber es ist niemandem aufgefallen. [...] Inzwischen hat Vick es ihren Freunden erzählt, alle freuen sich sehr für sie", schilderte ein Vertrauter dem Medium.

Weiter berichtete der Insider: "Vick hat erzählt, dass sie auf Ibiza heiraten wollen. Es ist ein besonderer Ort für die zwei – und sie wollen dort auch den Rest ihres Lebens miteinander verbringen." Die Hochzeitsvorbereitungen sollen bereits im vollen Gange sein. Bisher haben sich weder Calvin noch Vick zu ihrem angeblichen Liebesglück geäußert. Glaubt ihr, das wird sich noch ändern? Stimmt ab!

Instagram / vicknhope Vick Hope, TV-Moderatorin

Instagram / calvinharris Calvin Harris im Mai 2022

Instagram / calvinharris Calvin Harris im Mai 2022

