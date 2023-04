Patrice Aminati ehrlich: Krebskampf "geht an die Substanz"

Patrice Aminati berichtet von ihrem Umgang mit dem Krebs. Die Frau von Daniel Aminati (49) musste in den vergangenen Wochen viel durchmachen – sie ist an Krebs erkrankt. Dabei handelt es sich um eine bösartige Variante, die wohl bereits Metastasen gebildet hat. Daniel sagte sogar seine Tour ab, um seine Liebste zu unterstützen. Patrice berichtet ihren Follower jetzt, wie es ihr mit der Diagnose geht.

In ihrer Instagram-Story postet die 27-Jährige eine Reihe von Bildern, auf denen sie die Krankheit in wenigen Worten zusammenfasst. "Was zu dieser Krankheit gehört, ist Warten", äußert sie sich und führte dann noch weiter aus: "Warten auf Untersuchungen, warten auf Ergebnisse, warten, dass es zu Ende ist." Sie bekomme viele Fragen, wie es für sie jetzt weitergehe, doch Patrice gesteht, dass sie es selber nicht wisse. "So eine Erkrankung geht an die Substanz. Das habe ich vorher nicht gewusst", gesteht sie sich selbst ein, beendet ihre Story aber mit den Worten: "Aber es wird, es muss."

Die Blondine hat schon Pläne für die Zeit, nachdem sie den Krebs besiegt hat. "Wir wünschen uns ein zweites Kind. Unsere Tochter Charly Malika macht uns so viel Freude, dass ich jederzeit wieder eine schwierige Schwangerschaft durchstehen würde, wie ich sie mit Charly hatte", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati im März 2023

Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati mit ihrer Tochter im September 2022

Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati und ihre Tochter Charly Malika im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de