Plus 20 Kilo: Sarah Knappik wehrt sich gegen Bodyshaming

Sarah Knappik (36) wehrt sich gegen die Hate-Kommentare! Die Reality-TV-Darstellerin wurde durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel bekannt und hat seitdem bei zahlreichen weiteren TV-Shows, wie beispielsweise Promi Big Brother teilgenommen. 2021 wurde sie dann Mama und nahm in diesem Zuge 20 Kilo zu. Dafür bekam das Model eine Menge Kritik. Doch das geht Sarah zu weit und sie postet ein Statement.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Blondine am Donnerstag ein Statement auf eine ganz eigene Art und Weise. "Dieser Song geht an alle Mamas da draußen. Seid alle stolz darauf, auf eure Figur und dass ihr ein Baby bekommen habt. Ihr habt Großes geleistet", äußerte sie sich, bevor sie zu einem vorgegebenen Beat einige Zeilen in ihre Kopfhörer singt. "Sag mir, warum ist die Gesellschaft so sick, für sie bin ich immer noch zu dick", lautete der erste emotionale Satz, bevor sie das Lied weiter ausführte: "Für sie bin ich nicht in Form, doch mein Baby liebt mich über beide Ohren."

Sarah selbst stört sich an ihrer Zunahme nicht. "Ich bin natürlich schwanger gewesen und hab mich da auch körperlich verändert", hatte sie zu der Thematik in einem Interview mit RTL erklärt und dann selbstbewusst hinzugefügt: "Ich habe 20 Kilo zugenommen und es ist okay. Ich bin so wie ich bin."

Anzeige

Getty Images Sarah Knappik im November 2017

Anzeige

Getty Images Sarah Knappik im Juli 2014

Anzeige

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de