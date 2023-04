Prinz Harry und Meghan planten Ausstieg wohl schon 2019

Das hatten sie wohl schon länger vorgehabt! Vor knapp drei Jahren legten Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) ihre royalen Verpflichtungen ab und wanderten nach Amerika aus. Sie wollten mehr Privatsphäre für sich und ihre Kinder Prinz Archie (3) und Prinzessin Lilibet (1). Seither herrscht in der royalen Familie rund um König Charles III. (74) Eiszeit und eine baldige Versöhnung scheint ausgeschlossen. Ein Royal-Experte behauptet nun, dass die Sussexes ihren Ausstieg bereits seit Archies Geburt 2019 geplant hatten.

Der Autor und Royal-Experte Robert Jobson beschreibt in seinem neuen Buch "Our King Charles III: The Man and The Monarch" auch die Zeit, kurz nachdem Harrys Sohn geboren wurde: "Eine Woche nach Archies Geburt besuchte Charles Harry und Meghan im Frogmore Cottage. Er freute sich so sehr, seinen Enkel in den Armen halten zu können. Doch schon da planten Harry und Meghan ihren Ausstieg aus der Firma."

Dass der König seine Enkel Archie und Lilibet nicht gut kenne, bedauere er sehr, erzählt Robert in seinem Buch weiter. Erstmals persönlich treffen konnte der König seine Enkelin Lilibet im Rahmen des Platin-Jubiläums der Queen (✝96) 2022, was für ihn ein sehr emotionaler und wundervoller Moment gewesen sei.

