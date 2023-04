So nah kommen sich Prinz William und Harry vor der Krönung

Für die Krönung seines Vaters König Charles III. (74) kommt Prinz Harry (38) zurück nach England. Am Mittwoch gab der Buckingham Palast bekannt, dass die Nummer 5 in der britischen Thronfolge die Einladung akzeptiert habe. Seine Frau Herzogin Meghan (41) bleibe jedoch in Amerika. Viele hoffen, dass es zwischen der royalen Familie nach Harrys enthüllenden Memoiren nun zur Versöhnung kommt, vor allem zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (40). Während Harrys Aufenthalt sollen er und William nicht weit voneinander entfernt sein!

Laut Mirror vermute man, dass Harry während seines Aufenthaltes im Vereinigten Königreich wohl in seiner ehemaligen Residenz Frogmore Cottage wohnen werde. Harry beziehe das Cottage somit ein letztes Mal, bevor es an König Charles zurückgehe. Das Cottage ist nur knapp 640 Meter von Prinz William und Prinzessin Kates (41) Haus Adelaide Cottage entfernt. Ein Insider vermutet aber, die Kluft zwischen den beiden Brüdern sei so tief, dass ihre Beziehung nie wieder repariert werden kann.

Auch bei dem Sitzplan für die Westminster Abbey sollen die Planer der Krönungsfeier auf eine räumliche Distanz zwischen den beiden Prinzen geachtet haben, erklärte ein Insider gegenüber Express. Harry soll mehrere Reihen hinter den höheren royalen Familienmitgliedern Platz nehmen, auch um Blicke und mögliche Gespräche aus der Öffentlichkeit zu halten.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021 in London

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, Juli 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry, April 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de