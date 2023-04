Wegen ADHS? Lily Allen vergisst oft, regelmäßig zu essen

Das vergisst sie einfach! Seit sie ihre Alkoholsucht überwunden hat, hat Sängerin und Schauspielerin Lily Allen (37) ihr Leben komplett umgekrempelt. Sie trainiert regelmäßig und lässt ihre Fans an ihrem neuen Lifestyle teilhaben. Eine Zeit lang musste Lily sich deshalb mit Bodyshamern auseinandersetzen, bis sie 2021 endgültig genug davon hatte. In Sachen Ernährung habe sie ein ganz anderes Problem: Lily verrät nun, dass sie oft vergisst zu essen!

Im "Off Menu"-Podcast spricht Lily auch über ihren Traum von einem Drei-Gänge-Menü. "Ich bin da sehr schlecht drin, ich werde nicht wirklich hungrig. Wenn ich Essen sehe, sagt mein Kopf so: 'Oh, ich sollte mal was essen.' [...] Ich liebe es zu essen, aber ich bin sehr schlecht darin, mich an Dinge zu erinnern. Ich stehe morgens auf, kümmere mich um meine Kinder und vergesse das dann einfach", erklärt die 37-Jährige. Bei der Schauspielerin wurde erst vor Kurzem ADHS diagnostiziert. Menschen mit dieser Erkrankung können zu unregelmäßiger oder impulsiver Nahrungsaufnahme neigen und im Hyperfokus Zeiten und Pläne vergessen.

Lily erzählt in dem Gespräch auch, dass sie Probleme mit Gerichten habe, die nicht extra für sie zusammengestellt wurden. "Ich komme nicht mit der Idee klar, dass man, wenn man etwas bestellt, das Gericht von einem Stapel an vorbereiteten Sachen bekommt. Da muss eine Absicht für mich dahinter stecken", erläutert sie hierzu. Sie sei darüber hinaus auch kein Fan von Massenproduktion von Lebensmitteln und deren Verzehr.

Instagram / lilyallen Lily Allen an ihrem Hochzeitstag

Instagram / lilyallen Lily Allen im Dezember 2022

Instagram / lilyallen Lily Allen, Ethel, Marnie und David Harbour im August 2020

