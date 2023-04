Endlich versöhnt? Prinz Harry und Charles sprechen sich aus

Kehrt im britischen Königshaus endlich wieder Ruhe ein? In den vergangenen Jahren litt das Verhältnis zwischen Prinz Harry (38) und der Royal-Family sehr. Vor allem sein Vater König Charles III. (74) scheint nach der Veröffentlichung von Harrys Memoiren enttäuscht zu sein. Dennoch nimmt der Rotschopf an Charles' Krönung teil. Jetzt wurde bekannt: Bevor Harry der besonderen Zeremonie zusagte, soll es zwischen ihm und seinem Vater ein klärendes Gespräch gegeben haben!

Das behaupten nun einige Quellen gegenüber The Sun: Laut einem Informanten haben der 38-Jährige und Charles miteinander gesprochen und seien nun bereit, "sich zu versöhnen". Das britische Staatsoberhaupt sei "glücklich" darüber, dass Harry an der Zeremonie teilnehmen wird. Auch habe Charles "Verständnis" dafür, dass seine Schwiegertochter Meghan (41) mit ihren Kids zu Hause in Kalifornien bleibt – immerhin wird Söhnchen Archie (3) am Tag der Krönung vier Jahre alt.

Das sehen allerdings nicht alle so! In einem Gespräch mit Mirror teilte die Schauspielerin und Meghans ehemalige Freundin Lizzie Cundy ihre Meinung zur Krönungsabsage der Herzogin: "Ich finde die beiden total egoistisch! Es ist gerade für Lilibet (1) und Archie sehr traurig, dass sie diesen besonderen Tag verpassen werden. Und auch Charles wird seine Enkel mal wieder nicht sehen können. Sie sollten sich schämen."

Getty Images Prinz Harry im März 2023

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im September 2014

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

