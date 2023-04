Ganz in Schwarz: Christina Aguilera superstylish auf Event

Christina Aguilera (42) legt wieder mal einen stilvollen Auftritt hin! Die US-amerikanische Schauspielerin zählt zu wohl erfolgreichsten Musikerin der Welt. Doch sie ist nicht nur für ihre atemberaubende Stimme bekannt, sondern auch für ihre extravaganten Outfits. Für Events oder Verleihung greift die Blondine im Kleiderschrank nur selten daneben. Beispielsweise funkelte die "Fighter"-Interpretin bei den Glaad Media Awards. Auch nun warf sich Christina wieder ordentlich in Schale!

Am Samstag fand in Los Angeles die Ninth Breakthrough Prize Ceremony statt. Zu der war auch die "Your Body"-Interpretin eingeladen – und wie immer hüllte sie sich in pure Extravaganz. Im Blitzlichtgewitter der Paparazzi strahlte Christina in einem transparenten Bodysuit im Zebra-Look. Mit einem Blazer-Mantel aus Samt, silbernen Schmuck und einem sexy Make-up rundete die 42-Jährigen ihren Look ab.

Ihren Langzeit-Lover Matthew Rutler (38) hatte Christina auf dem Event mit im Schlepptau. Mit ihm hat sie eine gemeinsame Tochter namens Summer Rain – ihr Sohn Max stammt aus einer früheren Beziehung. Ihren Nachwuchs unterstützt sie trotz vollem Terminkalender, wo sie nur kann. "Ich wollte immer, dass meine Kinder die glücklichste Version ihrer selbst sein können – was auch immer das für sie bedeutet", hatte sie 2022 gegenüber People verraten.

Anzeige

Getty Images Christina Aguilera im März 2023

Anzeige

Getty Images Christina Aguilera und Matthew Rutler im April 2023

Anzeige

Getty Images Christina Aguilera mit ihren Kindern Summer Rain (l.) und Max (r.)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de