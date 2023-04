"Kein zu Hause": Jasmin Tawil hält nichts in Deutschland

Jasmin Tawil (40) möchte zurück nach Costa Rica! In den vergangenen Wochen sorgte die Ex von Adel Tawil (44) immer wieder für Aufsehen: So war Jasmin in Costa Rica festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Mittlerweile ist die ehemalige GZSZ-Darstellerin zurück in Deutschland. Dort hoffte sie vergeblich auf die Unterstützung von alten Freunde oder Schauspielkollegen. Grund genug für Jasmin, nun ihre Zelte abzubrechen und nach Costa Rica zurückzukehren.

"Ich habe keinen Bock auf Deutschland. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße hier. [...] Ich gehe lieber nach Costa Rica – ganz ehrlich!", erklärt die 40-Jährige wütend auf Instagram. Sie fühle sich im Stich gelassen und beschuldigt zudem mehrere Personen, ihr Geld zu schulden: "Ich habe keine Freunde in Deutschland. [...] Ich habe hier kein zu Hause." Jasmin ist der Meinung, dass man ihre Musik und sie als Künstlerin in Deutschland nicht ernst nehme.

"Ich gebe euch noch zwei oder drei Tage, dann sitze ich wieder im Flieger, das Geld kriege ich schon zusammen", fordert Jasmin außerdem. Mit ihrer Rückkehr könnte die Sängerin Costa Ricanerin werden. Dafür müsse Jasmin nur beweisen, dass sie eine gute Mutter sei. "Das kann ich! Und dann ist es mit Deutschland vorbei", stellt sie entschlossen klar.

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck Jasmin Tawil

Anzeige

RTL / Matea Smolcic Jasmin Tawil bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de