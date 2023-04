Keine Bleibe angeboten: Jasmin Tawil sauer auf GZSZ-Kollegen

Jasmin Tawil (40) hat anscheinend mit mehr Untersützung gerechnet! In den vergangenen Wochen sorgte die ehemalige GZSZ-Darstellerin immer wieder für Schlagzeilen: So war Jasmin in Costa Rica festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Mittlerweile ist die Ex von Adel Tawil (44) wieder in der deutschen Hauptstadt. Dort habe Yasmin auf Unterstützung ihrer ehemaligen Kollegen der Daily gehofft – allerdings vergeblich.

Auf Instagram macht die 40-Jährige ihrem Ärger Luft. "Ich möchte mich mal richtig bei den Frauen beschweren: Was soll das eigentlich? Warum bietet mir keine Frau hier in Deutschland eine Couch oder ein Zimmer an? [...] Geht's noch? Das ist echt eine Unverschämtheit!", wettert Jasmin und markierte unter anderem ihre ehemaligen GZSZ-Kolleginnen Anne Menden (37) und Susan Sideropoulos (42). "Scheiß Frauen-Zusammenhalt! [Ihr] lasst mich alle im Stich! Egal, [ich] höre Musik", schreibt sie in einer weiteren Story.

Nachdem Jasmin verhaftet und in eine psychiatrische Einrichtung gesteckt worden war, kam ihr Sohn Ocean in einem Kinderheim unter. Doch wer kümmert sich jetzt um den Kleinen? Jasmin ist derzeit ja immer noch in Deutschland! "Ich möchte auch noch kurz hinzufügen, was meinen Sohn betrifft: Ich bin die Mutter und ich kümmer mich darum. [...] Bei mir läuft jetzt alles und es geht vorwärts und ich bin ganz doll dankbar dafür", erklärte die Sängerin auf der Social-Media-Plattform.

