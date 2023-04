Miese Gagen? Katja schießt im DSDS-Finale gegen Dieter!

Bis zum Schluss herrschte eisige Stimmung! Die 20. Staffel von DSDS sorgte in diesem Jahr für einige Schlagzeilen. Allen voran zog der Streit zwischen Jury-Urgestein Dieter Bohlen (69) und Neuling Katja Krasavice (26) große Kreise. Nach einem fiesen Kommentar vom Poptitan gegen eine Kandidatin, war die Rapperin nicht mehr gut auf ihn zu sprechen. Und das bis zuletzt: Im DSDS-Finale ließ es sich Katja nicht nehmen, weiter gegen Dieter zu sticheln!

Nach Lorent Berishas Auftritt zu seinem Staffel-Highlight gab die 26-Jährige dem Gesangstalent einen kleinen Tipp – und gleichzeitig einen Seitenhieb gegen Dieter. "Und falls du hier gewinnen solltest: Du gehst ja mit Dieter auf Tour und ich hab gehört, was da für Gagen so sind... Also an deiner Stelle würde ich da noch mal verhandeln. Du bist einfach sehr, sehr krass", gab sie in ihrem Urteil ab. Die Fans fanden diesen Spruch nur mäßig passend. "Katja und ihr Bashing – nur noch lächerlich" oder "Katja lässt keine Möglichkeit aus gegen Dieter zu schießen", kommentierten unter anderem zwei Twitter-User.

Fest steht auf jeden Fall, dass diese beiden wohl keine Freunde mehr werden. Denn schon bei den Proben zur Show hatte Dieter darauf bestanden, auf Katja zu verzichten. Wie Bild berichtet hatte, sei der Musikproduzent auch jedes Mal nach den Liveshows direkt abgezischt und habe jeglichen Kontakt zu den anderen Juroren gemieden.

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2023

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im Januar 2023

Getty Images Dieter Bohlen im Finale von DSDS 2023

Wie fandet ihr Katjas Spruch? Total witzig! Etwas daneben... Abstimmen Ergebnis anzeigen



