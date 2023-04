Paola Maria genießt Ski-Urlaub mit ihrer Patchworkfamilie!

Paola Maria (29) und Alexander Thoss machen Urlaub mit ihren Kids! Die YouTuberin und der Unternehmer sind seit vergangenem Jahr ein Paar. Die Influencerin hat ihre beiden Söhne aus der Ehe mit ihrem Ex Sascha Koslowski (36) mit in die Beziehung gebracht – und auch ihr neuer Partner hat schon zwei Kinder. Nun sind Paola und ihr Alex mit allen Kids in den Urlaub gefahren!

Auf Instagram schwärmte die Brünette von ihrem Patchwork-Trip. "Wow, unser erster Skiurlaub in Südtirol war einfach unglaublich! [...] Mit der Familie zum ersten Mal so etwas zu erleben, hat diesen Urlaub zu etwas ganz Besonderem gemacht", freute Paola sich. Sie, Alex und die vier Kinder hätten tolle Erinnerungen geschaffen und eine Menge Spaß gehabt.

Paola sei sehr dankbar für diese Erfahrung und könne es kaum erwarten, wieder nach Südtirol zu reisen. "Dieser Urlaub wird für immer in meiner Erinnerung bleiben", schrieb sie abschließend zu ihrem Post und teilte mehrere Bilder, auf der die Reisegruppe um die Wette strahlt.

Paola Maria und Alexander Thoss

Paola Maria mit ihrem Sohn

Paola Maria mit ihrem Sohn im Urlaub

