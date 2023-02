So süß! Übernimmt Paola Marias Neuer schon eine Papa-Rolle?

Bei ihr scheint es perfekt zu laufen. Paola Maria (29) galt mit ihrem Mann Sascha Koslowski (36) neun Jahre lang als das Traumpaar schlechthin. 2018 und 2020 bekamen sie die gemeinsamen Söhne Leonardo (4) und Alessandro (2). Seit Anfang des vergangenen Jahres gehen die beiden aber nun getrennte Wege. Wenige Monate später verliebte sich die Influencerin in Alexander Thoss. Jetzt beweist Paola, wie gut sich ihre drei Jungs verstehen!

Auf ihrem Instagram-Account postete die gebürtige Italienerin eine Aufnahme, die ihre beiden Jungs und den Unternehmer in einer Einkaufsmeile zeigt. Auf den Schultern ihres Neuen sitzt der zweijährige Alessandro, während sein älterer Bruder von Alexander in den Armen gehalten wird. Die 29-Jährige markierte ihren Freund mit einem weißen Herzen dahinter. Es macht den Anschein, als sei der Geschäftsführer von HomeDeluxe schon mitten in Paolas Familienalltag integriert. Denn das nächste Foto zeigt ihre Sohnemänner beim gemeinsamen Friseurbesuch.

Schon im November letzten Jahres betonte die YouTuberin auf Instagram, wie süß er zu den Kleinen sei. Durch Alex hat sie nun eine kleine Patchwork-Familie. Denn dieser brachte aus einer früheren Beziehung zwei Töchter mit, was Paola besonders freut: "Durch Alex habe ich jetzt zwei Mädels."

Anzeige

Instagram / thossalex Paola Maria und Alexander Thoss bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala, 2022

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und Alex Thoss im Januar 2023

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de