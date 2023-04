Pete Davidson kehrt zur "Saturday Night Live"-Show zurück

So haben ihn seine Fans noch nicht gesehen! Pete Davidson (29) war acht Jahre lang Teil der amerikanischen Comedy-Sendung "Saturday Night Live". Als etabliertes Stamm-Mitglied war er Teil des Ensembles. Die Sendung war für den Ex von Kim Kardashian (42) ein Sprungbrett in seiner Karriere als Komiker und Schauspieler. Vor rund einem Jahr verließ Pete für andere Projekte die Show. Nun soll er tatsächlich wieder zurückkehren.

Wie Page Six erfuhr, soll der Komiker am 6. Mai in der Sendung dabei sein. Diesmal wird er aber nicht als Komiker auftreten, sondern die Show zum allerersten Mal moderieren. "Er ist sehr aufgeregt dabei zu sein, denn der Ausstieg war eine große Umstellung für ihn, aber auf eine gute Art und Weise", wird von einem Insider berichtet. Als Moderator der Folge wird er angeblich die Bühne nutzen, um für seine neue Serie "Bupkis" zu werben.

Die Comedy-Serie des 29-Jährigen handelt von einer fiktiven Version seines Lebens. Er selbst spielt die Hauptrolle. Eine ganze Reihe an Gaststars sollen einen Auftritt haben. Darunter die Schauspieler Charlie Day (47) und Bobby Cannavale (52). Zudem soll Petes bester Freund und Musiker Machine Gun Kelly (32) unter den Gaststars sein.

