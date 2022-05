Pete Davidson (28) richtet emotionale Zeilen an seine Fans! Für den Komiker könnte es momentan nicht besser laufen. Mit seiner Freundin Kim Kardashian (41) zeigt sich der gebürtige New Yorker immer wieder total verliebt in der Öffentlichkeit. Beruflich stehen aktuell jedoch einige Veränderungen an. Jahrelang gehörte er zum Stamm-Cast der Comedyshow Saturday Night Live – doch damit soll nun Schluss sein. Im Netz verkündete Pete sein Show-Aus mit rührenden Worten!

Via Instagram bestätigte Pete, dass er "Saturday Night Live" verlassen wird. Weil er jedoch keinen eigenen Account auf der Plattform hat, postete ein Freund die Nachricht im Namen des 28-Jährigen. "Ich habe so viel mit diesem Publikum geteilt und bin buchstäblich vor euren Augen erwachsen geworden. [...] SNL ist mein Zuhause. Ich bin so glücklich und traurig über die heutige Show", schrieb Pete zu einem Video, dass den Comedian vor acht Jahren mit seinem TV-Kollegen Jerrod Carmichael zeigt.

Sein letzter Auftritt in der Comedyshow scheint für Pete sehr bedeutsam gewesen zu sein – immerhin verpasste er deshalb die große Hochzeitsfeier von Kims Schwester Kourtney Kardashian (43) in Italien. Statt mit ihrem Freund ist die 41-Jährige deshalb in Begleitung ihrer anderen Schwestern und Töchterchen North (8) nach Europa gereist.

Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian beim White House Correspondents' Association Dinner

Anzeige

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala 2022

Anzeige

APEX / MEGA Pete Davidson und Kim Kardashian auf der Premiere von "The Kardashians"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de