Nach Paul Cattermoles Tod: S Club 7 will trotzdem auf Tour

Wie geht es mit S Club 7 weiter? Für den kommenden Herbst hatte die Band vor einem Monat eine große Reunion-Tour angekündigt, um ihr 25-jähriges Band-Jubiläum zu feiern. Doch nun müssen die 90er-Stars mit einem großen Verlust umgehen: Ihr Sänger Paul Cattermole (46) ist völlig überraschend im Alter von nur 46 Jahren gestorben. An den Tourplänen will S Club 7 aber trotzdem festhalten.

"Die Mitglieder stehen immer noch unter dem Schock von Pauls tragischem Tod, aber sie sind alle der Meinung, dass es Pauls Wunsch gewesen wäre, mit der Tour fortzufahren", erklärt ein Insider The Sun. Paul habe sich sehr auf die Konzerte und die Zeit mit seiner alten Band gefreut. "Das Management ist der Meinung, dass es eine wunderbare Hommage an Paul wäre und ein guter Weg, um die Erinnerung an ihn wach zu halten", führt die Quelle weiter aus.

Nach Pauls überraschendem Verlust zeigte die Band sich trauernd: "Wir sind zutiefst erschüttert über den Tod unseres Bruders Paul. Es gibt keine Worte, um die tiefe Traurigkeit und den Verlust zu beschreiben, den wir alle fühlen." Die sechs verbliebenen Mitglieder Hannah Spearritt (42), Rachel Stevens (45), Jo O'Meara (43), Tina Barrett (46), Jon Lee (40) und Bradley McIntosh (41) seien dankbar für die gemeinsame Zeit und die schönen Erinnerungen.

Instagram / msrachelstevens Die Band S Club 7 2023

Instagram / paul_cattermole Paul Cattermole im Januar 2022

Getty Images S Club 7, 2001

