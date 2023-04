Offizielles Statement: S Club 7 trauert um Paul Cattermole

S Club 7 kann es noch nicht fassen. Die Gruppe gehörte von 1998 bis 2003 zu den angesagtesten Bands Europas. Eigentlich wollten sie in kompletter Besetzung zum 25. Jubiläum zu einer großen Reunion-Tour zusammen kommen. Doch vor einigen Tagen verstarb Paul Cattermole (46) völlig unerwartet im Alter von nur 46 Jahren. Die verbliebenen Mitglieder der Band sind in tiefster Trauer über den plötzlichen Tod.

Die Gruppe teilte eine herzliche Botschaft auf Instagram zusammen mit einem Foto von Paul, das während der Blütezeit der Gruppe in den frühen 2000er-Jahren aufgenommen wurde. "Vielen Dank an all unsere unglaublichen Fans und Freunde, die ihre Liebe für unseren Bruder Paul geteilt haben. In dieser schwierigen Zeit für uns alle gibt es uns Kraft zu wissen, dass er nie vergessen wird."

Im Namen von Pauls Familie teilte die Gruppe außerdem einen Spendenlink. "Anstelle von Blumen hat Pauls Familie darum gebeten, dass jeder, der möchte, sich uns anschließt und zu seinen Ehren eine Spende an das National Youth Music Theatre tätigt, eine Organisation, die Paul in seiner Kindheit so viel Freude bereitet hat." S Club7 haben zudem versichert, dass ihre Tournee zum 25-jährigen Jubiläum stattfinden wird und wahrscheinlich eine Hommage an Paul beinhalten wird.

Getty Images Paul Cattermole, Sänger bei S Club 7

Getty Images Die Mitglieder von S Club 7 bei einer Pressekonferenz im November 2014

Instagram / paul_cattermole Paul Cattermole, Musiker

