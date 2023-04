So hält Jennifer Garner ihre Kids von Social Media fern!

Sie will nur das Beste für ihre Familie! Jennifer Garner (50) hat gemeinsam mit ihrem Ex Ben Affleck (50) drei Kinder, die ihr ganzer Stolz sind. Violet, Seraphina und Samuel sind momentan im Teenager-Alter – eine Phase im Leben, in der man laut der Schauspielerin ein besonderes Auge auf seinen Nachwuchs werfen sollte. Ihr ist es wichtig, einen Überblick darüber zu haben, was ihre Kids treiben oder konsumieren, und: Jennifer hat eine erfolgreiche Strategie, um sie von Social Media fernzuhalten!

Diese teilt die mittlerweile 50-Jährige in der Talkshow "TODAY". Sie meint: "Ich sagte zu meinen Kids einst, sie sollen mir einen Artikel vorweisen, welcher beweist, dass Social Media gut für Teenager sind – dann können wir diskutieren, ob sie Social Media nutzen dürfen." Die Film-Darstellerin führt aus: "Ich sagte, sie sollen einen wissenschaftlichen Beweis für positive Effekte von Social-Media-Nutzung finden." Da sie wisse, dass es einen solchen nicht gebe, fühle sich die Brünette mit ihrer Strategie sicher.

Doch auch wenn Jennifer in Bezug auf ihre Kinder und deren Nutzung von sozialen Medien vorsichtig ist, soll sie generell keine strenge Mutter sein. Violet, Seraphina und Samuel verbringen anscheinend auch gern Zeit mit der "Elektra"-Darstellerin. So bummelte sie vor wenigen Tagen lachend mit Violet auf den Straßen von Los Angeles oder besuchte mit Samuel ein Basketballspiel.

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner im Jahr 2023

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und ihre Tochter Violet im Jahr 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de