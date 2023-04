Traurig: Gerda Lewis verpasst Coachella mit ihren Freunden

Gerda Lewis (30) wäre gerne dabei gewesen. Das Model war das erste Mal im Jahr 2018 bei Germany's next Topmodel im deutschen TV zu sehen gewesen – durch die Sendung hat sie sich im Netz eine große Reichweite aufbauen können. Bereits ein Jahr später war sie Die Bachelorette und hat in der Show ihre große Liebe gesucht – jedoch ohne Erfolg. Als Influencerin wurde sie im vergangenen Jahr sogar schon zum Coachella-Festival eingeladen. Dieses Jahr ist sie jedoch nicht dabei. Und das findet Gerda augenscheinlich nicht so cool.

In ihrer Instagram-Story gestand die 30-Jährige nun, dass sie Angst habe, beim diesjährigen Coachella etwas zu verpassen. "Wenn ich meine Freunde da alle sehe", erklärte sie deutlich bedrückt. Später ging die Bloggerin noch mal darauf ein, warum genau sie so traurig ist: "Ich war ja über eine Kooperation da und die waren alle ein bisschen jünger und deswegen habe ich es, glaube ich, nicht so richtig gefühlt." Sie gehe davon aus, dass sie mehr Spaß gehabt hätte, wenn sie mit ihren Freunden da gewesen wäre.

Doch nicht nur die deutschen Influencer scheinen auf dem US-amerikanischen Festival ihren Spaß zu haben. Shawn Mendes (24) und Camila Cabello (26) trennten sich eigentlich im Jahr 2021. Doch am Samstag wurden sie jedoch knutschend vor einer der Bühnen gesichtet.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis in Miami 2023

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Juli 2022

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, 2019

