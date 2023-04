Bald vor Gericht? Vorwürfe gegen Armie Hammer werden geprüft

Muss Armie Hammer (36) sich bald verantworten? Der Schauspieler machte in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam, weil ihm vorgeworfen wurde, mehrere Frauen missbraucht zu haben. Dazu kamen noch die Anschuldigungen, kannibalistische Tendenzen zu haben. Der US-Amerikaner zeigte sich danach zwar reuevoll, doch die Sache scheint noch nicht aus der Welt zu sein: Armies Fall wurde von der Polizei an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Aktuell soll sich die Staatsanwaltschaft von Los Angeles um die Anschuldigungen gegen Armie kümmern. Demnach hat das Los Angeles Police Departement den Fall und die Ermittlungen abgegeben. "Ich kann bestätigen, dass das LAPD einen Fall bezüglich Armie Hammer an die LADA übergeben hat. Die Angelegenheit wird derzeit geprüft", meint eine Sprecherin zu CNN. Die Konsequenz aus der Prüfung könnte dann eine Anklage sein. Dabei soll es sich unter anderem um die Vorwürfe des mutmaßlichen Opfers Effie Angelova handeln, die dem "Call Me By Your Name"-Darsteller bezichtigt, sie nach einer Pressekonferenz 2021 sexuell und emotional missbraucht zu haben.

Armie hatte bereits kurz nach den ersten Anschuldigungen reagiert. Laut Vanity Fair hatte er sich in eine Rehaklinik einweisen lassen. Seine Ex-Frau Elizabeth Chambers (40) soll ihn in eine Einrichtung in Florida gebracht haben, die auf Alkohol-, Drogen- und Sexprobleme spezialisiert sei. Ein Insider hatte bestätigt, dass Armie sich an seine Ex gewandt und um Hilfe gebeten habe.

Anzeige

Getty Images Armie Hammer im Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, 2018

Anzeige

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer im Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de