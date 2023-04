Countdown: Proben für König Charles' Krönung haben begonnen

Der Countdown zu König Charles' (74) Krönung hat begonnen. Auch wenn es noch ein paar Wochen bis zu der großen Zeremonie sind, hat in der britischen Hauptstadt bereits der Ausnahmezustand begonnen. Dass das Fest zur Krönung des Monarchen groß und aufwendig werden wird, wurde bereits angekündigt. Und in den Londoner Straßen gibt es jetzt bereits einen Vorgeschmack – denn die Proben zu Charles' Krönung haben begonnen.

Am Montag sollen vor dem Buckingham Palace und in der breiten Prachtstraße, die The Mall genannt wird, die Vorbereitungen für Charles' Krönung begonnen haben. Dabei konnten die Fans bereits beobachten, wie die sogenannte Household Cavalry, also die Garde-Kavallerie, ihren Ablauf probt, damit am 6. Mai alles nach Plan verläuft. Dabei sitzen die Reiter bereits bei den Proben in brauner Uniform und mit prunkvollen goldenen Helmen auf dem Kopf auf ihren Pferden.

Aber nicht nur die Garde probt für die Krönung. Auch Charles selbst soll den Ablauf schon durchgegangen sein. Allerdings soll der 74-Jährige die Zeremonie bisher nur ein einziges Mal geprobt haben. Wie The Telegraph berichtet, sei für diese Vorbereitung extra eine maßstabsgetreue Bühne im Buckingham Palace errichtet worden, auf der Charles die gesamte Prozedur ohne seine schweren Gewänder durchgegangen ist.

Die Household Cavalry bereitet isch auf König Charles Krönung vor, 2023

Die Household Cavalry bei den Proben für König Charles Krönung

König Charles in der Westminster Abbey, März 2023

