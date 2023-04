In Schwarz: Billie Eilish leger auf dem Coachella-Festival!

Sie ließen sich den Spaß nicht entgehen! Billie Eilish (21) machte den Festivalgängern des diesjährigen Coachellas eine große Freude und überraschte mit einem Auftritt an der Seite von Labrinth (34). Die "Bad Guy"-Interpretin steht gern auf der Bühne – daraus macht sie kein Geheimnis – doch sie steht auch gern mal in der tosenden Menge und feuert die Auftritte anderer Künstler an. Gemeinsam mit ihrem Freund Jesse Rutherford (31) mischte sich Billie nun unter die Menschen!

Wie Bilder, die Hollywood Life vorliegen, zeigen, waren die Sängerin und ihr Partner Hand in Hand auf dem Festivalgelände unterwegs. Billie setzte auf einen Look ganz in Schwarz und entschied sich für ein dezentes Make-up. Sie trug eine kurze Shorts mit einem lockeren Shirt, Stiefel und eine schwarz-weiße Basecap. Ihr Outfit rundete sie mit einer lässigen Sonnenbrille ab. Auch Jesse entschied sich für einen eine ähnliche Kombi – seine mit einem Camouflage-Muster bedruckte Hose brachte jedoch etwas mehr Farbe ins Spiel.

Viele weitere Promis ließen sich das Coachella-Festival, welches jedes Jahr für viele Stars und Sternchen ein großes Highlight ist, nicht entgehen. So genoss Emma Roberts (32) an der Seite ihrer Flamme Cody John die spektakulären Live-Auftritte. Auch Camila Cabello (26) und ihr Ex Shawn Mendes (24) wurden zusammen gesichtet – und knutschten sogar. Ein Paar sollen die beiden wohl jedoch nicht wieder sein.

Getty Images Billie Eilish und Labrinth auf dem Coachella im Jahr 2023

Getty Images Jesse Rutherford und Billie Eilish auf einem Event

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes, Musiker

