Küsse beim Coachella: Shawn Mendes und Camila sind kein Paar

Sind Shawn Mendes (24) und Camila Cabello (26) etwa doch nur Freunde? Bis zum November 2021 waren die beiden Musiker das Traumpaar schlechthin. Doch ihre Liebe zerbrach. Trotz der Trennung scheinen die beiden sich aber noch sehr gut zu verstehen. Vergangenes Wochenende besuchten sie sogar gemeinsam das Coachella-Festival – und wurden beim Knutschen erwischt. Ein Paar sollen Shawn und Camila allerdings nicht wieder sein.

Eine Quelle erklärte Page Six, dass es zwischen Camila und Shawn trotz der Küsse beim Festival nicht wieder gefunkt haben soll. "Shawn und Camila sind nach wie vor Freunde, mit viel Liebe und Geschichte zwischen ihnen, aber sie sind nicht wieder zusammen", betonte die Quelle. Die einstigen Turteltauben sollen nach dem Beziehungsende weiter in Kontakt geblieben sein. Sie hätten lediglich beschlossen, sich beim Coachella zu treffen, weil sie sowieso beide hinwollten. In der Nacht habe dann kurzzeitig eines zum anderen geführt, aber es sei "eine einmalige Sache" gewesen.

Schon bei ihrer Trennung hatten Camila und Shawn deutlich gemacht, dass es kein böses Blut zwischen ihnen gebe. In einem Statement hieß es: "Wir haben unsere Beziehung als beste Freunde begonnen und werden auch weiterhin beste Freunde bleiben." Warum genau sie die Beziehung beendet hatten, ist nicht ganz klar, aber eine Quelle hatte People verraten, dass die beiden als Paar zu dem Zeitpunkt nicht mehr "vorangehen konnten".

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, 2019

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes bei den American Music Awards 2019

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes, 2016

