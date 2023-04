Intime Bilder: Aurora Ramazzotti zeigt Sohn beim Stillen!

Aurora Ramazzotti (26) gewährt Einblicke in ihr Leben als Mama. Die Tochter von Michelle Hunziker (46) und ihr Partner Goffredo Cerza sind vor wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem hält die Brünette ihre Community auf dem Laufenden – so nun auch wieder: Sie postete ein Bild, auf dem sie auf einem Sofa sitzt und ihren Sohn Cesare stillt! Dabei lächelt die Neu-Mama glücklich und zufrieden in die Kamera.

