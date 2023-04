Kylie Jenner will es mit Timothée Chalamet langsam angehen!

Kylie Jenner (25) will sich mit Timothée Chalamet (27) offenbar Zeit lassen. Die TV-Bekanntheit hatte sich Anfang dieses Jahres von dem Vater ihrer Kinder getrennt. Seit wenigen Wochen wird spekuliert, dass die The Kardashians-Beauty nun den Schauspieler datet. Diese Gerüchte wurden zuletzt befeuert, da das Auto der Unternehmerin in der Einfahrt ihrer angeblichen Romanze parkte. Offenbar wolle Kylie allerdings erst mal sehen, wie es sich mit Timothée entwickeln könne.

Eine Quelle erklärte gegenüber Mirror: "Kylie hat nur ein paar Mal mit Timothée abgehangen, also ist die Sache nicht so ernst." Der "Little Women"-Darsteller sei wohl nicht ganz ihr Typ. Trotzdem wolle die 25-Jährige offenbar sehen, wo es mit ihm hinführen könne. "Aber sie genießt es, ihn besser kennenzulernen und ist offen dafür, zu sehen, wie es weitergeht", ergänzte der Informant.

Die Gerüchte kursieren seit Anfang dieses Monats. Die Instagram-Seite DeuxMoi hatte eine Nachricht veröffentlicht: "Ich kann das mit Timothée und Kylie bestätigen. Ich weiß schon seit Januar davon." Die beiden sollen zu dem Zeitpunkt gemeinsam eine Modeshow von Jean-Paul Gaultier besucht haben.

Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von "Travis Scott: Look Mom I Can Fly", August 2019

Getty Images Timothée Chalamet bei der Premiere von "Bondes And All"

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im März 2023

