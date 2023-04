"Let's Dance" bald ohne Publikumsliebling Christian Polanc?

Wird es Let's Dance bald ohne diesen Profitänzer und Publikumsliebling geben? Christian Polanc (44) ist seit 2007 ein nicht wegzudenkender Bestandteil der beliebten Tanzshow. Bis heute kann er 13 Teilnahmen und zwei Siege vorweisen und hat sich in die Herzen der Zuschauer getanzt. Nun verriet der Choreograf gegenüber Promiflash, warum er zukünftig nicht mehr Teil von "Let's Dance" sein könnte.

Für Christian ist es schwierig, all seine Arbeit zu stemmen und dabei jedes Jahr für sechs Monate bei der Tanzshow dabei zu sein. "Es ist für mich schon jedes Jahr so eine Gratwanderung, weil ich eine Tanzschule habe, ein eigenes Onlinekonzept, ein Fitnesskonzept und ich merke, wie ich immer das Nadelöhr bin", erklärte er im Promiflash-Interview. Trotzdem bringe ihm die Sendung so viel Freude, dass er vorerst bleiben möchte, bis die Belastung zu viel wird.

In der diesjährigen Staffel schwebt Christian mit der TV-Bekanntheit Sharon Battiste (31) über die Tanzfläche. Nach der Osterpause tanzten die beiden letzten Freitag einen Jive und erhielten 24 Punkte von der Jury. Die Fans riefen fleißig für ihr Favoriten-Tanzpaar an und ließen den Profitänzer und die Schauspielerin eine Runde weiter.

Anzeige

Getty Images Sharon Battiste und Christian Polanc, "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Christian Polanc und Lola Weippert beim "Let's Dance"-Discofox-Marathon

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Christian Polanc, "Let's Dance"-Stars

Anzeige



