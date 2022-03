Wer ist die unangefochtene Nummer eins, wenn es um Let's Dance-Teilnahmen geht? Inzwischen sind die Profitänzer der beliebten Show teilweise prominenter als die Stars, denen sie das Tanzen lehren. Kein Wunder – immerhin begleiten einige die "Let's Dance"-Fans schon jahrelang. Dennoch wird die Sendung auch immer wieder von neuen Gesichtern aus dem Tanzprofi-Universum beehrt. Promiflash verrät euch aber, wer zu den ultimativen Urgesteinen von "Let's Dance" gehört und von der Show gar nicht mehr wegzudenken ist!

Die Liste führt der Tänzer Christian Polanc (43) an. Von insgesamt 15 Staffeln war der 43-Jährige ganze 14 Mal dabei. Er stieg im Jahr 2007 in der zweiten Staffel von "Let's Dance" als Profitänzer ein und gewann seine erste Show direkt mit Kandidatin Susan Sideropoulos (41). Aktuell schwebt er mit Schlagersängerin Michelle (50) über das Tanzparkett. Mit zwölf "Let's Dance"-Teilnahmen sind Christian seine Kollegen Isabel Edvardsson (39) und Massimo Sinató (41) auf den Fersen. Im Gegensatz zu Christian ist die gebürtige Schwedin seit Staffel eins im Jahr 2006 am Start, in der sie Wayne Carpendale (45) zum Sieg führte. Der Grund, warum Isabel in zwei Staffeln fehlte, waren jeweils ihre zwei Schwangerschaften.

Massimo stieß hingegen erst hinzu, als "Let's Dance" in die dritte Runde ging. Auch er pausierte letztes Jahr, weil seine Frau Rebecca Mir (30) ein Baby bekommen hatte. Erich Klann (34) brachte es in seiner "Let's Dance"-Karriere auf zehn Teilnahmen. Inzwischen tanzen er und seine Frau Oana Nechiti (34) nicht mehr in der Sendung mit, sondern sprechen über die Geschehnisse in der Show in ihrem Podcast. Acht Mal mit von der Partie waren Kathrin Menzinger (33) und Ekaterina Leonova (34). Die letzten zwei Jahre pausierte Ekaterina "Let's Dance", nachdem sie mit Gil Ofarim (39), Ingolf Lück (63) und Pascal Hens (42) nacheinander die Show gewann.



Christian Polanc im Jahr 2019

Wayne Carpendale und Isabel Edvardsson in der zweiten "Let's Dance"-Staffel im Jahr 2006.

Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei "Let's Dance"

