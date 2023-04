"Let's Dance"-Osterpause: Julia verbrachte Zeit mit Familie

Julia Beautx (23) hatte endlich mal wieder Zeit für ihre Familie! Die Influencerin fegt aktuell bei Let's Dance über das Parkett und trainiert hart für die Liveshows. Dieses Training zahlt sich offenbar aus: Die Beauty konnte das Publikum in der vergangenen Sendung von sich überzeugen. In der Osterpause gönnte die Schauspielerin sich aber eine verdiente Auszeit: Julia genoss endlich mal wieder Familienzeit, wie sie Promiflash verriet!

Im Interview mit Promiflash plauderte die 23-Jährige aus, wie sie die Osterpause verbracht hat. "Ich konnte mich gut erholen. Es war schön, mal wieder bei meiner Familie zu sein, die sehe ich im Moment nicht so oft", meinte die Sängerin und ergänzte, dass sie ihre Schwester und ihre Eltern eigentlich nur jeden Freitagabend sehe.

Deshalb war es schön für sie, Zeit mit ihren Angehörigen zu verbringen. Trotz der entspannenden Erholung hat Julia das Training aber auch vermisst. Dass sie überhaupt bisher so weit gekommen ist, überrascht die Beauty. "Ich bin immer so ein kleines Trampeltier gewesen und ich habe gedacht, dass ich überhaupt nicht tanzen kann. Ich dachte, vielleicht so vier, fünf Shows kriege ich irgendwie hin", verriet sie im Promiflash-Interview.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Julia Beautx bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de