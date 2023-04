"Keine Kondition": So ging es Julia nach "Let's Dance"-Pause

War Julia Beautx (23) etwa ein wenig aus der Übung? Derzeit schwingt die YouTuberin wöchentlich bei Let's Dance das Tanzbein. Dabei kämpft sie gemeinsam mit dem Tanzprofi Zsolt Sándor Cseke (35) um den Titel "Dancing Star 2023". Aufgrund der harten und regelmäßigen Trainingseinheiten bleibt die Freizeit der Teilnehmer teilweise ganz schön auf der Strecke. Während der Osterpause konnten die Kandidaten endlich mal wieder durchatmen. Für Julia war es jedoch ganz schön schwer, wieder ins Training zu kommen, wie sie Promiflash verrät!

"Die ersten zwei Stunden waren schon hart tatsächlich", gibt die 23-Jährige offen im Promiflash-Interview zu. Die Influencerin sei eigentlich davon ausgegangen, nun richtig viel Energie zu haben – doch im Gegenteil! "Ich hatte plötzlich keine Kondition mehr", erzählt sie. Dieser Moment sei jedoch glücklicherweise nicht von langer Dauer gewesen. "Danach ging es. Danach war alles wieder super", fügt Julia glücklich hinzu.

Mit ihrer Leistung am vergangenen Freitag war die Schauspielerin trotz der Startschwierigkeiten mehr als zufrieden! "Ich hätte niemals gedacht, dass es so gut funktionieren wird, weil ich immer superaufgeregt vor der Show bin und irgendwie immer was nicht klappt, was vorher immer geklappt hat", erklärt sie ebenfalls im Promiflash-Interview. Dieses Mal sei jedoch alles einwandfrei gelaufen und Julia konnte sogar 27 Jury-Punkte für ihren Charleston ergattern.

Getty Images Julia Beautx und Vadim Garbuzov "Let's Dance" 2023

Getty Images Julia Beautx bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

