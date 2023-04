OnlyFans-Queen Laura Müller zeigt sich erstaunlich normal!

Laura Müller (22) kann auch mit Klamotten! Die Frau des umstrittenen Musikers Michael Wendler (50) erwartet im Moment ihr erstes Kind. Einblicke in ihre Schwangerschaft gewährt die einstige Let's Dance-Kandidatin ihren Fans aber nur auf der Bezahlplattform OnlyFans. Auf Instagram ist es eher still um die Influencerin geworden – ihr letzter Beitrag war die Bekanntgabe der Babynews im Februar. Nun postete Laura erstmalig wieder – und dabei ein überraschend normales Bild!

Auf ihrem neuen Beitrag auf Instagram sitzt die werdende Mutter in einem Restaurant und strahlt in die Kamera. Vor ihr steht ein liebevoll angerichteter Teller mit einer Süßspeise. Dazu schreibt die Schönheit: "Dinner for three" (zu deutsch: Abendessen für drei). Vermutlich meint Laura damit ihren Mann Michael und ihr im Bauch heranwachsendes Kind. Das Oberteil des Playboy-Stars ist ganz ungewöhnlich für Laura hochgeschlossen und zeigt keine Spur Haut.

Während das Model nur wenig auf Instagram hochlädt, versorgt es seine Fans stets mit neuen Schwangerschaftsupdates auf seinem OnlyFans-Account. Zuletzt hatte die Brünette für Aufruhr mit dem Codewort "Geil und schwanger" gesorgt, mit dem die User exklusive Babybauchfotos von Laura bekommen konnten. Da die Fotos teuer sind, wurden sie auf dem Schwarzmarkt verbreitet – was den Wendlers gehörig einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

