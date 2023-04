Tanja Tischewitsch will sich ihre Brüste verkleinern lassen

Von Doppel-D auf C! TV-Sternchen Tanja Tischewitsch (33) wurde durch ihre Teilnahme an der Musikshow DSDS bekannt. In den darauffolgenden Jahren tauchte die hübsche Brünette in vielen weiteren Realityshows auf. Bekannt ist die 33-Jährige vor allem für ihre knappen Outfits, in denen sie gerne ihren sexy Körper präsentiert. Doch nun offenbarte Tanja überraschend: Ihre Brüste fallen ihr zur Last! Deswegen möchte sie jetzt eine Brustverkleinerung vornehmen lassen.

Und das, nachdem sich der Realitystar 2016 die Brüste nach der Geburt ihres Sohnes Ben mit Silikon anpassen gelassen hatte. Doch auf Instagram gab Tanja jetzt zu: "Heute leide ich unter Rückenschmerzen und Herzproblemen, weil das Gewicht einfach zu groß ist. Ich finde keine BHs, keine Bikinis, kaum Oberteile." Außerdem stellte sie klar: "Ich habe Lust auf Natürlichkeit."

Bevor sie sich jedoch unters Messer legt, genoss die Bekanntheit die DSDS-Liveshow am gestrigen Abend. "Wir sind sehr gespannt, wer heute Abend gewinnen wird", plauderte Tanja in ihrer Instagram-Story und filmte die große Halle der Show.

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch mit ihrem Sohn Ben

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, Ex-DSDS-Kandidatin

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, Influencerin



