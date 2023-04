Zum 30. Geburtstag: Ed Sheeran schmeißt Party für seine Frau

Ed Sheeran (32) scheut weder Kosten noch Mühen für seine Liebste. 2017 hatte der Sänger verkündet, dass er um die Hand seiner Partnerin Cherry Seaborn (30) angehalten hat. Rund zwei Jahre später wagte das Paar dann den nächsten Schritt: Der "Shape of You"-Interpret und Cherry gaben sich das Jawort. Inzwischen hat das Paar sogar zwei Kinder. Zu ihrem Geburtstag hatte Ed nun eine ganze besondere Überraschung für seine Frau: Er schmiss eine riesige Party!

Der Sänger zog alle Register für den besonderen Tag seiner Frau in seinem Restaurant Bertie Blossoms in Notting Hill. Eine Quelle sagte gegenüber The Sun: "Ed und Cherry sind ein unauffälliges Paar, aber er wollte etwas Besonderes für ihren großen Tag auf die Beine stellen. Er hat Bertie's geschlossen und Cherry eine Party geschmissen. Ed hat jede Menge rosa Luftballons bestellt und das ganze Lokal dekoriert. In der Bar ließ er auch einen Fotoautomaten aufstellen, damit Cherry sich mit ihren Gästen fotografieren lassen konnte."

Aber damit nicht genug: "Der Champagner floss in Strömen und Ed sorgte dafür, dass die Bar gut gefüllt war, damit jeder bestellen konnte, was er wollte. Es war ein ganz besonderer Abend für Cherry, und Ed sah sehr zufrieden aus, als sie schließlich gegen Mitternacht gingen." Über dieses besondere Geschenk hat sich Cherry sicher ziemlich gefreut.

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de