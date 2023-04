Bester "Let's Dance"-Walzer: Valentin Lusin war total nervös

Valentin Lusin (36) hatte ganz schön Bammel! Derzeit fegt der Tanzprofi gemeinsam mit Anna Ermakova (23) über das Tanzparkett bei Let's Dance. Dabei begeistert das Model die Zuschauer und auch die Jury jede Show aufs Neue. Für ihren langsamen Walzer am vergangenen Freitag konnten die Juroren ihr Lob kaum in Worte fassen und hätten dem Tanzpaar am liebsten mehr als die möglichen 30 Punkte gegeben. Zuvor war Valentin jedoch total nervös gewesen!

"Ich habe schon gespürt, dass es richtig, richtig gut werden kann“, gibt der Tänzer bei "Let's Dance - der offizielle Podcast" zu. Doch bei Valentin sei die Angst geblieben, dass dennoch etwas schiefgehen könne. "Wenn ich ehrlich bin, war ich sehr, sehr, sehr nervös", berichtet er ganz ehrlich. Denn der 36-Jährige habe schließlich gewollt, dass alles gut gehe. Das habe Valentin allerdings für sich behalten, um Anna nicht auch noch nervös werden zu lassen.

Letztendlich klappte Valentin und Annas Performance jedoch einwandfrei und rührte die Jury sogar zu Tränen. "Das war wahrscheinlich der beste Walzer, den es gab seit Beginn der Show", schwärmte Motsi Mabuse (42) in der Sendung begeistert. "Du bist bisher jeden Abend Weltklasse gewesen [...] Du bist so weit weg und lieferst jede Woche ab – das ist sensationell", gab selbst der strenge Joachim Llambi (58) zu.

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi in der Jury von "Let's Dance"

