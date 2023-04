Darum funktioniert Max George und Maisies Beziehung so gut!

Sie scheinen ein eingespieltes Team zu sein! Im September vergangenen Jahres bestätigte der The Wanted-Sänger Max George (34), dass er wieder vergeben sei. Kurz nach der Trennung von Stacey Griggs fand er in Maisie Smith (21) seine neue Liebe. Seitdem teilen sie auch zahlreiche Pärchenbilder und zeigen, wie verliebt sie ineinander sind. In einem Interview erzählt der Brite sogar nun: Zwischen Max und Maisie läuft es toll!

Im Gespräch mit The Sun erklärt er, dass eine öffentliche Beziehung zwar nicht einfach sei – das Paar aber gut damit umgehen könne. "Wir wissen beide, wie es ist, in der Öffentlichkeit zu stehen. Maisie tut dies, seitdem sie sechs Jahre alt ist. Und ich mache das Ganze auch schon lange", betont Max. Diese Umstände seien sogar der Grund, warum die Beziehung so gut läuft. Trotzdem hätten sie ihre Liebe noch gerne etwas für sich behalten.

"Es lag nicht in unserer Hand, es wurde uns aus der Hand genommen", führt der Musiker aus. Wenn sie nun ein gemeinsames Bild veröffentlichen, dann tun die Turteltauben das ausschließlich für sich. "Das ist für uns, wenn wir nicht zusammen sind", erklärt Max. Er sei froh, Maisie zu haben.

Anzeige

Instagram / maisiesmithofficial Maisie Smith und Max George im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / maisiesmithofficial Maisie Smith und Max George am Valentinstag 2023

Anzeige

Getty Images Max George, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de