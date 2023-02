Süße Überraschung: Max George schenkt Maisie Hausschlüssel

Max George (34) und seine Maisie Smith (21) ziehen zusammen. Der The Wanted-Sänger und die Profitänzerin sind bereits seit September 2022 offiziell ein Paar. Im November wurde sie dann mit einem verdächtigen Ring am Finger gesehen, doch eine Verlobung soll es bisher noch nicht gegeben haben. Dafür gehen sie jetzt einen anderen wichtigen Schritt: Max schenkt seiner Maisie endlich einen eigenen Wohnungsschlüssel.

Bei TikTok teilt Max ein Video, in dem er seinen Fans zeigt, was er sich Besonderes überlegt hat, um seine Freundin zu überraschen. Bei einem gemeinsamen Kinobesuch versteckt er den Schlüssel in einer Tüte voller Süßigkeiten. Dieser hängt zusätzlich an einem Anhänger, auf dem "Maisies Schlüssel" steht. Kurz bevor er ihr die Tüte gibt, schreibt der Musiker noch in den Clip: "Werde jetzt ein wenig nervös." Dann darf die 21-Jährige sich etwas aus der Tüte nehmen und nach mehreren Versuchen hält sie den Schlüsselbund in den Händen. Als sie erkennt, was das Geschenk bedeutet, umarmt Maisie ihren Liebsten lachend.

Dass Maisie und Max diesen Schritt gehen und zusammenziehen wollen, scheint zu beweisen, wie glücklich sie zusammen sind. Zuvor mussten sie sich immer wieder Kritik anhören, dass der Altersunterschied zwischen ihnen zu groß sei. Das ärgerte aber vor allem Max, sodass er seinem Ärger im November 2022 bei Twitter Luft machte und gegenüber den Hatern Klartext sprach.

Instagram / maisiesmithofficial Max George mit Maisie Smith, 2022

Instagram / maxgeorge Maisie Smith und Max George im November 2022

Getty Images Max George, The-Wanted-Mitglied

