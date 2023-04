Glamour-Oma: Victoria Beckham ist bereit für Enkelkinder!

Die Streitereien zwischen Victoria Beckham (49) und ihrer Schwiegertochter Nicola Peltz-Beckham (28) sind nun wohl geklärt. Ein Familientreffen an den Osterfeiertagen diente offenbar als eine Art Friedensgipfel für die zwei Powerfrauen. Außerdem feierte das einstige Spice Girl im Kreise ihrer Familie ihren 49. Geburtstag, an dem auch ihr Sohn Brooklyn (24) und seine Frau teilnahmen. Alle schienen sich prächtig zu verstehen. Das friedliche Miteinander hat angeblich einen ganz bestimmten Grund: Victoria denkt schon an ihre Enkelkinder.

Ein Insider plauderte gegenüber Heat aus: "Sie weiß, dass sie noch mehr Zeit miteinander verbringen werden, sobald Brooklyn und Nicola Babys bekommen und sie will nicht verdrängt werden, wenn das passiert." Victoria würde wohl alles tun, um sicherzustellen, dass sie die glamouröseste Oma aller Zeiten sein wird. Außerdem scherze sie immer wieder mit ihrem Mann David (47), dass sie die cooleren Großeltern sein werden. Nicolas Eltern sind den Beckhams alterstechnisch nämlich fast eine Generation voraus.

Brooklyn stellte schon letztes Jahr klar, dass er gerne viele Kinder hätte. Sein Vater habe ihn auch bereits mit 23 Jahren bekommen und er selbst wäre auch gern ein junger Daddy. Nicola möchte allerdings noch ein bisschen warten und sich vorerst auf ihre Karriere konzentrieren.

Anzeige

Instagram / victoriabeckham David Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, Nicola Peltz-Beckham und Victoria Beckham feiern gemeinsam

Anzeige

Getty Images Victoria und David Beckham im Juni 2019 in Seville

Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de