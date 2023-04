Kein Streit: Nicola und Brooklyn facetimen mit Vic Beckham

Haben sie sich wieder vertragen? Victoria Beckham (49) und Nicola Peltz (28) sollen Streit haben. Dennoch verbrachten sie die Frühlingsferien auf dem 76 Millionen Pfund teuren Anwesen der Familie Peltz in Palm Beach, wo die Beckham-Brut zur Ostereiersuche vorbeischaute. Es soll ein "Friedensgipfel" für die Familien gewesen sein. Nun bekräftigt Victorias Sohn Brooklyn Beckham (24) die Harmonie zwischen den Frauen mit seinem neusten Netzbeitrag.

Der angehende Koch teilte am Dienstag in seiner Instagram-Story Bilder von einem FaceTime-Call, bei dem seine Eltern mit lustigen Filtern kaum wiederzuerkennen waren. Er scherzte über die lebhafte Frisur seiner Mutter – Brooklyn schrieb dazu: "Liebe Mama mit Pony, haha!" Das Paar hat also offensichtlich einen gemeinsamen Call mit Victoria gehabt – von schlechter Stimmung keine Spur.

Erst gestern feierte die Modedesignerin ihren Geburtstag. An ihrem Ehrentag war sie von ihren Liebsten umgeben. Neben ihrem Ehemann David Beckham (47) und ihren Kids Harper Seven und Cruz gehörten auch Brooklyn und Nicola zu den Geburtstagsgästen. Auch dort war keine Spur von Zoff zwischen den Frauen zu erkennen.

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, Dezember 2022

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, März 2023

