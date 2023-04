Lindsay Lohan genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen

Sie lässt es sich gut gehen! Lindsay Lohan (36) machte in der Vergangenheit mit einigen Skandalen auf sich aufmerksam. Seit ihrer Beziehung zu Bader Shammas scheint dieser Teil ihres Lebens vergessen. Im November 2021 gab das Paar seine Verlobung bekannt und heiratete schließlich im Juli 2022. Vor einem Monat überraschte die Schauspielerin ihre Fans mit einer weiteren Neuigkeit: Sie und ihr Ehemann erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Laut einem Insider soll Lindsay die Schwangerschaft total genießen!

Eine Quelle berichtete gegenüber Us Weekly über den momentanen Zustand des ehemaligen Disney-Stars. "Lindsay liebt es, schwanger zu sein", erzählte der Insider. Sie soll am letzten Wochenende eine Mini-Babyparty im engsten Familien- und Freundeskreis in New York gefeiert haben. "Sie ist am glücklichsten, wenn sie mit ihren engsten Freunden und ihrer Familie zusammen ist", hieß es weiter. Die Quelle äußerte außerdem, dass eine größere offizielle Babyparty in Dubai stattfinden könnte, sobald der Geburtstermin näher rückt.

Während ihres Aufenthalts in New York, ihrer Heimatstadt, soll sie sich zu Ehren ihrer Schwangerschaft ebenfalls zu einem Abendessen mit ihrer Familie getroffen haben. Außerdem soll die "Freaky Friday"-Darstellerin mit ihren Geschwistern Zeit beim Shopping von stylisher Umstandsmode und Babykleidung verbracht haben.

Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / lindsaylohan Bader Shammas und Lindsay Lohan im August 2022

Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de