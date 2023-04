So geil findet Harald Glööckler seine brandneuen Brüste!

Harald Glööckler (57) hat sich mal wieder unters Messer gelegt! Der Modezar hat bereits den ein oder anderen Beauty-Eingriff hinter sich. Unter anderem ließ sich der Designer bereits Fett absaugen, die Augen liften, seine Zähne erneuern, eine Haartransplantation vornehmen und massenhaft Botox und Hyaluron in seinen Körper spritzen. Nun war der Unternehmer jedoch mit einem anderen Körperteil von sich unzufrieden und ließ sich die Brüste machen. Von dem Ergebnis kann Harald gar nicht mehr aufhören zu schwärmen!

"Ich könnte mit mir selbst Sex haben, so toll sehe ich aus!", zeigt sich der 57-Jährige im RTL-Interview begeistert. Denn davor sei er mit seinen Glocken überhaupt nicht mehr zufrieden gewesen: "Ich hab dann eines Tages in den Spiegel geschaut und irgendwann bekommt man das, was man mit Training hinbekommen hat, einfach mit Training nicht mehr hin." Der Modedesigner gehe jedoch gewiss nicht leichtfertig mit den Eingriffen um. "Es ist jetzt nicht so, dass ich zum Operieren gehe wie zum Blumenpflücken", stellt Harald klar.

Von einer gewissen OP halte der einstige Dschungelcamp-Kandidat jedoch überhaupt nichts – eine neue Nase schließe er für sich selbst entschieden aus! "Ich möchte nicht diese 'Everybodys Nose', die möchte ich nicht haben. Man kommt in den Raum rein, und alle haben die gleiche Nase", erklärte er in einem vorigen Interview mit dem Sender.

Instagram / haraldgloeoeckler_official Harald Glööckler im Januar 2023

Getty Images Harald Glööckler bei der Präsentation der Pompöös-Kollektion in München 2018

Getty Images Harald Glööckler in München, August 2018

