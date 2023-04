"Überfordert": Sem Eisinger rechnete nicht mit DSDS-Sieg

Sem Eisinger kann es wohl immer noch nicht glauben. Am Samstag flimmerte das große Finale von DSDS über die deutschen Bildschirme. Neben dem Musiker standen auch Lorent Berisha, Kiyan Sepehr Yousefbeik und Monika Gajek auf der Bühne, um ein allerletztes Mal ihr Können unter Beweis zu stellen. Am Ende des aufregenden Abends stand dann fest: Sem ist Deutschlands neuer Superstar! Dabei hat er anfangs gar nicht an seinen Sieg geglaubt.

"Ganz ehrlich, ich habe gar nicht damit gerechnet. Aber das weiß auch jeder, der dabei war. Die haben auch alle gesagt: 'Glaub mal ein bisschen mehr an dich selbst!' Ich bin da nämlich total unsicher gewesen", verrät der Sänger im Interview mit Promiflash. Dennoch habe er sich danach sehr gut gefühlt. "Ich war überwältigt und auch wirklich überfordert. Das meint man gar nicht, aber das ist wirklich so eine Gewalt, die auf einen zukommt, darauf hat man die ganze Zeit hingearbeitet", fügt Sem hinzu.

Nach seinem spektakulären Sieg war die Freude dafür umso größer. "Ich bin glücklich und happy, und ja, auch stolz kann man sagen, dass ich für meinen Dad, für meine Familie, gewonnen habe", erzählt der DSDS-Sieger voller Freude.

Getty Images Sem Eisinger mit den anderen Finalisten Lorent Berisha, Kiyan Yousefbeik und Monika Gajek

Getty Images Sem Eisinger, April 2023

Getty Images Sem Eisinger nach seinem Sieg bei DSDS

