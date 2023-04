Sem Eisingers wichtigster DSDS-Moment: Song für toten Vater

Sem Eisinger hat eine unglaubliche Zeit hinter sich. Neben dem Musiker standen auch Lorent Berisha, Kiyan Sepehr Yousefbeik und Monika Gajek auf der DSDS-Bühne im großen Finale, um ein allerletztes Mal ihr Können unter Beweis zu stellen. Am Ende des Abends stand dann fest: Sem ist Deutschlands neuer Superstar! Ein Moment auf seiner unglaublichen Reise ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben.

"Es gab sehr viele schöne Momente", erinnerte sich Sem im Interview mit Promiflash zurück. Aber einer hatte besonders viel Bedeutung für ihn: "Der Moment, der mir am meisten bedeutet hat, das ist der Moment, wo ich meinen eigenen Song singen durfte, weil er so eine große Bedeutung hat. Es geht dabei um meinen Vater, um den Verlust. Das ist für mich der wichtigste und magischste Moment in der ganzen Show gewesen", verriet Sem.

Der Publikumsliebling musste vor der ersten Liveshow einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Sein Vater ist gestorben. "Heute Morgen um Viertel nach sieben habe ich einen Anruf gekriegt, dass er friedlich eingeschlafen ist", erklärt er unter Tränen. Eigentlich wollte Sem daraufhin nach Mallorca fliegen, aber sein Vater habe immer gesagt, dass er das nicht tun solle: "Es war sein Traum, sein Wunsch, dass ich das hier mache."

Getty Images Lorent Berisha, Kiyan Yousefbeik, Monika Gajek und Sem Eisinger, DSDS-Finalisten

Getty Images Sem Eisinger, DSDS-Sieger 2023

Getty Images Sem Eisinger nach seinem Sieg bei DSDS

