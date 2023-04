Tief gesunken? DSDS-Sieger Sem Eisinger singt in einer Mall

Von der großen Bühne ins Einkaufszentrum. Mit seiner gefühlvollen Stimme sicherte sich Sem Eisinger den Sieg der diesjährigen DSDS-Staffel. Im großen Finale sorgte er mit seinem Song "Don't let me go" für einen wahren Gänsehautmoment. Trotz seines Erfolges muss der 29-Jährige im Netz immer wieder viel Hate einstecken. Jetzt trat Sem in einem Einkaufscenter auf und kassierte dafür eine Menge böser Kommentare.

In einer Berliner Mall gab der Hottie erneut seine Gesangskünste zum Besten und performte seinen Siegersong vor einer Apotheke. Bereits kurze Zeit später scharte sich ein interessiertes Publikum um Sem. "Ich liebe seine Stimme", schwärmte ein Fan auf einem TikTok-Mitschnitt des Auftrittes. Doch unter dem Video sammelten sich schnell fiese Kommentare an. "Na, das ist ja mal ein Karrieresprung", spöttelte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Schon nach einem Tag so tief gesunken."

Doch eigentlich hat Sem große Pläne! Auf den DSDS-Sieger wartet eine eigene Konzert-Tour, Autogrammstunden und ein Musik-Video hat der Star bereits gedreht. "Aktuell liegt der Fokus auf der Musik, ich versuche mit einem gut aufgestellten Team in der Musikwelt Fuß zu fassen. Wir haben täglich Termine und freuen uns auf mehr", gab er in einem Bild-Interview zu.

Getty Images Sem Eisinger nach seinem Sieg bei DSDS

Getty Images Sem Eisinger, April 2023

RTL / Stefan Gregorowius Sem Eisinger im April 2023

