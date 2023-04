Echt jetzt? DSDS-Sieger Sem Eisinger wollte hinschmeißen

Diesen Augenblick hätte er fast verpasst! Sem Eisinger ist DSDS-Sieger 2023. In der 20. Staffel hat er sich gegen seine Konkurrenz durchgesetzt. Nun stehen viele Termine für den neuen Superstar an, wie der Musikvideodreh zu seinem Gewinnersong "Don‘t Let Me Go". Doch all die Momente hätte er fast nicht miterlebt. Der talentierte Sänger wollte vor seiner ersten Liveshow alles hinschmeißen.

Einige Stunden vor der ersten Liveshow starb Sems Vater. Dies veranlasste den Sänger, die Sendung fast abzubrechen. "Es war für mich keine Option hinzuschmeißen, obwohl ich hinschmeißen wollte", stellt er im "Punkt 8"-Interview fest. Sein Vater war der Antrieb, um nicht aufzuhören. "Ich habe seinen Rat befolgt, weil jeder Ratschlag von ihm mich in die richtige Richtung gebracht hat bis heute", sagt Sem. Der Finalsong "Don‘t Let Me Go" habe dem Sieger geholfen, mit dem Tod seines Vaters besser zurechtzukommen und eine Verbundenheit zu ihm zu spüren.

Sein Durchhaltevermögen hat ihm den Sieg eingebracht. Realisieren kann der Sänger dies aber noch nicht. "Tatsächlich ist das noch gar nicht richtig verdaut", sagt Sem. Er weiß noch gar nicht, was alles um ihn herum passiert und ist noch überwältigt von dem Finale. "Ich strahle, weil ich darauf hingearbeitet habe und möchte, dass das weitergeht", erklärt der DSDS-Gewinner.

RTL / Stefan Gregorowius Sem Eisinger im April 2023

RTL / Stefan Gregorowius Lorent Berisha, Monika Gajek, Kiyan Yousefbeik und Sem Eisinger bei DSDS 2023

Instagram / s_meisinger Sem Eisinger bei DSDS

