Durch DSDS-Sieg: Das hat sich bei Sem Eisinger verändert

Sem Eisingers Leben ist komplett auf den Kopf gestellt. Er nahm an DSDS teil und schaffte das Unglaubliche: Gemeinsam mit Lorent Berisha, Kiyan Sepehr Yousefbeik und Monika Gajek schaffte der Sänger es ins Finale – und gewann. Er überzeugte nicht nur die Jury rund um Katja Krasavice (26), sondern auch das Publikum. Durch seinen Sieg in der Castingshow hat sich in seinem Leben so einiges verändert.

"Durch DSDS hat sich verändert, dass ich einen Fuß in der Tür hab, was das Musikbusiness betrifft und dass ich meinem Traum jedes Mal ein Stück näher komme. Ich muss mich jetzt etablieren in Deutschland und das heißt, umso mehr kommt, desto weiter nach vorne komme ich. Und da freue ich mich drauf. Das ist genau das, was ich möchte", erklärte er im Interview mit Promiflash. Sem scheint also auf einem guten Weg zu sein.

Vor allem sein "Arbeitsplatz" habe sich geändert. "Natürlich hat man vor DSDS zu Hause gesessen, hat da auch Homeoffice gehabt und da gearbeitet. Jetzt ist das in meinem Leben so: Heute bist du hier, morgen bist du da, übermorgen bist du da drüben. Aber das ist geil", verriet er im Interview. Das sei genau das, was er ja auch wolle. "Im Endeffekt mache ich das ja nicht nur für mich alleine", fügte er abschließend hinzu.

Anzeige

Getty Images Sem Eisinger und Katja Krasavice, April 2023

Anzeige

Getty Images Monika Gajek und Sem Eisinger, April 2023

Anzeige

Getty Images Sem Eisinger, DSDS-Sieger 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de