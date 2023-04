Das sind die ersten sechs "Ex on the Beach"-Kandidaten!

Ex on the Beach steht wieder in den Startlöchern! In der letzten Staffel der pikanten Flirt-Show ging es ordentlich zur Sache. Insbesondere Kandidatin Jill Lange (22) flirtete, was das Zeug hält und verdrehte den Männern den Kopf. Aber auch Dschungelcamp-Vize Luigi Birofio (23) ließ nichts anbrennen. Jetzt dürfen sich Fans auf einen ganz neuen Cast freuen: Diese Reality-TV-Stars sind in der vierten Staffel von "Ex on the Beach" dabei.

RTL gab jetzt die ersten sechs Singles bekannt, die in der Show die ein oder andere Begegnung mit einem Ex-Partner haben werden. Wie Fans bereits vermuteten, ist Paulina Ljubas (26) mit von der Partie. Außerdem ist Carina aus der diesjährigen Are you the One?-Staffel, Chiara Antonella aus Love Island und Verführer Jonny von Temptation Island 2022 dabei. Außerdem beehren die Show zwei noch unbekannte Männer: Kimi und Roman.

Die neue Staffel von "Ex on the Beach" startet am 25. April. Ab dann gibt es immer dienstags neue Folgen auf RTL+. In den vergangenen Wochen wurde immer wieder spekuliert, ob nicht Paulina Ljubas in der Sendung auf ihren Ex Yasin Mohamed (31) treffen könnte. Das Paar trennte sich im April vergangenen Jahres. Immerhin war es zuletzt nicht nur auf Paulinas, sondern auch auf Yasins Instagram-Profil sehr ruhig.

