Fans entsetzt: Yeliz Koc und Jannik sind wieder ein Paar!

Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis sind wieder glücklich. In der Kuppelshow Make Love, Fake Love lernten die beiden sich kennen und lieben. Doch nach einigen Monaten war plötzlich Schluss und die einstigen Turteltauben fetzten sich öffentlich. Aber jetzt schockt Yeliz ihre Fans mit einer überraschenden Nachricht: Sie und Jannik sind wieder ein Paar. "Was sollen wir sagen, niemand ist fehlerfrei und Liebe ist nicht einfach", schreibt sie bei Instagram. Ihre Fans sind alles andere als begeistert. Sie zerreißen das Liebes-Comeback in den Kommentaren.

