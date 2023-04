Yeliz Koc und Jannik wieder zusammen: Fans sind angeekelt

Die Fans lassen ihrer Wut freien Lauf! Die Realitystars Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis lernten sich in der Kuppelshow Make Love, Fake Love kennen und lieben. Auf eine scheinbar perfekte Beziehung folgte eine öffentliche Schlammschlacht, denn der Hottie ging auf seinem Berlin-Trip nach einem heftigen Streit fremd. Nach tagelanger Funkstille jetzt der Schock: Yeliz und Jannik sind wieder ein Paar. Die Fans verstehen nur noch Bahnhof und zeigen sich wütend.

Unter dem Reunion-Post auf Instagram nehmen die Fans der beiden kein Blatt vor den Mund. "Du bist so ein aufmerksamkeitsgeiler Clown", kommentiert ein Follower sichtlich sauer. Ein anderer Nutzer schreibt: "Wie kann man sich selbst so krass blamieren. Wärst du ein 15-jähriger Teenager, okay, aber das geht gar nicht." Nur wenige wünschen Yeliz und Jannik alles Gute und freuen sich für das einstige Traumpaar.

Erst kürzlich gaben Yeliz und Jannik bekannt, sich nach dem öffentlichen Schlagabtausch ausgesprochen zu haben. "Wir nehmen uns Zeit, um alles verarbeiten zu können", erklärte der Hottie im Netz. Die Reaktionen der Fans zeigen jedoch: Mit einem Comeback hatte wohl kaum einer gerechnet.

