Filler-Entfernung: Lottie Moss kann Gesicht nicht bewegen!

Das hat sich Lottie Moss (25) wohl anders vorgestellt! Die Halbschwester von Supermodel Kate Moss (49) machte zuletzt Schlagzeilen mit ihrem Gesichtstattoo, was sie sich in einer wilden Partynacht unter ihr Auge hatte tätowieren lassen. Von dem "Lover"-Schriftzug will sich das Model offenbar bald wieder trennen. Aber nicht nur davon: Auch ihre Filler im Gesicht ließ Lottie sich jetzt entfernen – und mit den Folgen der Behandlung hatte sie heftige Probleme!

"Ich habe heute meine Filler entfernen lassen", teilte die 25-Jährige total happy über ihre Instagram-Story mit. Lotties Freude über ihr natürliches Gesicht ließ aber schnell ab: "Bevor sich der Filler auflöst, wird [das Gesicht] offenbar noch geschwollener. Ich kann nicht lachen, weil es verdammt weh tut." Ihr Arzt habe ihr versichert, dass sie keine Schmerzen haben würde. Nun könne sie ihr Gesicht aber trotzdem kaum bewegen: "Wenn ich es bewege, tut es weh."

In Lotties aktuellen Videos war zudem auch keine Spur von ihrem Gesichtstattoo zu sehen – hat sie es überschminkt? Wie ein Insider zuvor gegenüber Dailymail berichtet hatte, soll die Beauty von dem Tattoo die Nase voll haben und es deshalb mittlerweile verstecken: "Sie stand voll und ganz zu ihrer 'Lover'-Tätowierung, aber jetzt will sie sie einfach nur noch weg haben und hat sie bei Veranstaltungen und Fotoshootings mit Make-up abgedeckt."

