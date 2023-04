Lottie Moss will Gesichtstattoo angeblich wieder loswerden

Bereut Lottie Moss (25) ihr Gesichtstattoo? Die Halbschwester von Supermodel Kate Moss (49) hatte sich Ende des vergangenen Jahres nach einer wilden Partynacht das Wort "Lover" unterhalb ihres Auges verewigen lassen. Auch wenn sie für diese Aktion viel Kritik einstecken musste, schien Lottie aus tiefster Überzeugung dahinterzustehen: Es sei für sie ein Zeichen, frei von ihrem früheren Leben zu sein. Doch nun heißt es plötzlich, dass Lottie darüber nachdenkt, den Schriftzug entfernen zu lassen!

"Sie stand voll und ganz zu ihrer 'Lover'-Tätowierung, aber jetzt will sie sie einfach nur noch weghaben und hat sie bei Veranstaltungen und Fotoshootings mit Make-up abgedeckt", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail. Für sie sei das Tattoo inzwischen eine Erinnerung an eine Zeit in ihrem Leben, in der sie nicht so stark war. "Aber sie hat seitdem ein neues Kapitel begonnen und möchte das Tattoo, das sie an eine dunklere Zeit erinnert, für immer loswerden", fasste der Informant zusammen.

Kurz vor Weihnachten hatte Lottie noch von ihrem Gesichtstattoo geschwärmt. "Ich habe gelernt, mich selbst wieder zu lieben und bin endlich frei von meinem früheren Leben. Deshalb habe ich beschlossen, mir mein Gesicht tätowieren zu lassen", erzählte sie im Interview mit Glamour UK.

TikTok / lottiemossx Lottie Moss beim Tätowierer

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Schwester von Kate Moss

TikTok / lottiemossx Lottie Moss, Model

