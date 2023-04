Nadja Abd el Farrag schießt erneut gegen Ex Dieter Bohlen!

Nadja Abd el Farrag (58) packt über ihre Zeit mit Dieter Bohlen (69) aus! Die TV-Bekanntheit und der Poptitan waren von 1989 bis 2001 ein Paar. Nach rund zwölf gemeinsamen Jahren gingen die beiden schließlich getrennte Wege. Durch ihre Beziehung mit dem DSDS-Juror erlangte Naddel große Bekanntheit. Nichtsdestotrotz lässt sie an ihrem Ex immer wieder kein gutes Haar. So auch jetzt: Nadja schießt gegen Dieter!

